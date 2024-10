L’Italia appesa al chiodo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Roma, 3 ottobre 2024 – Avreste mai creduto che unavrebbe potuto bloccare la circolazione ferroviaria a Roma ed in tutt’Italia, causando maxi-ritardi e svariate cancellazioni? Beh, a quanto pare è possibile, dato che ieri è accaduto esattamente questo (leggi qui). Altro che attacco hacker (chissà, forse avrebbe fatto meno danni). E’ vero che in Italia le abbiamo viste tutte, eppure non riusciamo ancora ad abituarci alle sorprese, che sono sempre dietro l’angolo. O, in questo caso, all’interno di una cabina elettrica: è bastato una bloccare il nostro Paese. Una commedia tutta alna. Resa ancor più esilarante dal fatto che, poco fa, un telone caduto sui binari della Roma-Civitavecchia – precisamente a Santa Severa – ha causato nuovi disagi alla circolazione, con treni cancellati o in ritardo di 2 ore (leggi qui).