L' idea lo manda ai matti Boschi all' attacco su Conte

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 3 ottobre 2024) «Giuseppesta usando Italia Viva per attaccare Elly Schlein, e farla perdere in Emilia Romagna». Maria Elenanon ha dubbi su quale sia il vero obiettivo del leader M5S. La deputata di Italia Viva guarda lontano, e spiega la vera battaglia che si sta consumando in queste ore.Onorevoledice che il campo largo non c'è più perché non accetta che Italia Viva ne faccia parte. È lui che detta la linea nel centrosinistra? «Quando c'era da governare aandava bene tutto, da Salvini a Fratoianni. Ancora ci ricordiamo come corteggiava Ciampolillo pur di restare a Chigi.è un uomo con unicole: la sua poltrona. Oggi lui usa Italia Viva per attaccare Elly Schlein».In Liguria vi siete sfilati proprio dopo il diktat diaccettato da Orlando.