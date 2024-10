L’Europa si divide | cosa fare con l’ora legale? Presto una decisione

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 3 ottobre 2024)ha radici profonde nella storia dell’umanità, ma è vero che è destinata a sparire? La sua rimozione è argomento di dibattito Ogni anno sentiamo e siamo costretti a rispettare quella che è comunemente nota come ‘ora‘. In pochi, però, sanno quella che era la sua reale funzione e il motivo per la quale è stata introdotta nella vita di tutti nomi. Le sue origini risalgono agli Stati Uniti d’America, in particolar modo allo scienziato e tra i padri-fondatori degli Usa Benjamin Franklin, che la propose come soluzione. Nel lontano 1784, infatti, pensò potesse rivelarsi utile spostare un’ora avanti le lancette dell’orologio – con l’arrivo della primavera – per risparmiare sul consumo di candele e olio lampante.