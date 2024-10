L’Aeronautica atterra a Milano | decolla il Comando Squadra Aerea E Linate diventa porta per lo spazio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Segrate () –laper lo. È stato inaugurato il ‘dellae della 1° Regione’ delMilitare che sarà diretto dal generale Alberto Biavati. La scelta diporrà il nuovoin contatto con realtà accademiche, industriali e istituzionali, essenziali per la costruzione di sinergie proficue per il sistema-paese. Più nel dettaglio, si rafforza la presenza delMilitare in un’area strategica, dove si concentreranno le funzioni della Forza Armata: quella di generazione, approntamento e impiego dello strumento aerospaziale. La cerimonia si è tenuta presso l’hangar delAeroporto Militare di, alla presenza del Capo di Stato Maggiore delMilitare Luca Goretti: “È una riorganizzazione ponderata.