Inter e Milan niente penalizzazioni in classifica

(Di giovedì 3 ottobre 2024)inRischio multa, il precedente della Juventus. Il caso ultras non riguarda soltanto la giustizia ordinaria, ma anche quella sportiva. Il procuratore federale Giuseppe Chiné ha già chiesto ai pm della Procura della Repubblica dio gli atti d’indagine non coperti da segreto per poi verificare condotte rilevanti per l’ordinamento sportivo da parte die dei loro tesserati. I quali saranno chiamati a rispondere alle domande del procuratore sui rapporti vietati dalle norme Figc.