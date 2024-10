Incubo Vuelle Vigevano schiaccia la Carpegna alla prima in casa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Pesaro, 3 ottobre 2024 - L'inizio di partita controdellaProsciutto? Sono bello, sono bullo e ballo anche bene. Il finale sullo stesso tenore per cuifineesce dal campo con i due punti in tasca: 67 a 80 contro i padroni di. Con il pubblico che lascia il palasport quando a cinque dfine la formazione lombarda scivola via per il campo con oltre dieci punti di vantaggio. Borbottii già ad inizio di terzo quando, passeggiando, aveva superato i 15 punti di vantaggio. E senza nemmeno faticare più di tanto anche perché la difesa dei pesaresi non è stata mai aggressiva sui tiratori perimetrali diche hanno avuto soprattutto due punti di forza, il play Mack e Stefanini che ha chiuso con 24 punti.