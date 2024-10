Il primo nemico dell’Occidente è l’Asse dell’Irrazionale

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tra le notizie più rappresentative dell’epoca che stiamo vivendo va senz’altro annoverata la dichiarazione sulla crisi in Medio Oriente pronunciata ieri dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Marija Zacharova, per esortare tutte le parti coinvolte a «mostrare moderazione». Dichiarazione già di per sé abbastanza grottesca, considerato il pulpito, e a maggior ragione considerato il tempismo, nel giorno in cui è stato diffuso il video registrato da un drone in cui l’esercito russo, nel Donetsk, fucila sedici soldati ucraini che si erano appena arresi. Ma non meno significative mi paiono le parole di Benjamin Netanyahu contro «del male» guidato dall’Iran. Espressione utilizzata nel gennaio del 2002 da George W.