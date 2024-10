Grande Fratello 2024 il faccia a faccia tra Jessica e Yulia | è una iena travestita da agnellino | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Alè tempo di scontri tra. In mistery room le due coinquiline si confrontano dopo l’accesissima discussione scoppiata durante l’ultima diretta del reality show di Canale 5.controaltraMorlacchi eal. «Giorni fa hai sentito anche una mia situazione abbiamo fatto dei passi azzardati, ci siamo giudicate in maniera affrettate, ma ad oggi perchè siamo arrivate a questo punto? Non ci guardiamo in, non ce lamo? Se sto sbagliando qualcosa, posso rimediarese non riusciamo cerchiamo per quieto vivere un atteggiamento più civile».cerca un punto di incontro conMorlacchi che ribatte «a 37 anni il mio percorso non mi permetterai mai di dire ad una ‘disgraziata vai a mangiare’.