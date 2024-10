Giugliano | Arresti domiciliari per sei persone coinvolte in un caso di corruzione e smaltimento Illecito

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Indagati dipendenti di un’impresa torinese per cessione illecita di rifiuti nobili in cambio di denaro: le indagini rivelano un modus operandi ben definito In data odierna, nell’ambito di un’indagine diretta da questa Procura della Repubblica, i Carabinieri della Compagnia diin Campania e gli Agenti della Polizia Metropolitana di Napoli hanno dato esecuzione ad un’Ordinanza di custodia cautelare aglinei confronti di sei, di età compresa tra i 44 e i 55 anni, tutti residenti nel comune diin Campania. Tra questi, quattro risultano essere dipendenti di una nota ditta torinese, incaricatadall’Amministrazione Comunale diin Campania della gestione dell’isola ecologica, sita in via Selva Piccola.