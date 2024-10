E-Brt al via il cantiere di via Campi Spini per la realizzazione della rotatoria provvisoria

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Bergamo. Nell’ambito delper lanuova linea dell’e-BRT, si procederà la prossima settimana alladi una rotondasulla via per Grumello SP ex SS 525, all’intersezione con vianel Comune di Bergamo. A partire dalla serata di venerdì 4 ottobre verrà posizionata la segnaletica stradale e da lunedì 7 ottobre inizieranno i lavori senza provocare impatti sulla viabilità del tratto interessato. La rotonda, creata attraverso il posizionamento di new jersey, verrà posizionata all’interno dell’aiuola spartitraffico situata all’imboccorampa d’ingresso alla Statale 671, e avrà la conformazione dell’infrastruttura definitiva innei prossimi mesi di cantierizzazione, con l’obiettivo di migliorare il flusso del traffico, offrendo un agevole accesso alle alternative viarie in vista dei cantieri lungo la provinciale.