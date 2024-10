Danno fuoco alla chiesa Lo sfogo di Don Aldo | Allibito ho denunciato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Cortona (Arezzo), 3 ottobre 2024 – “Sono, sto andando dai carabinieri a far denuncia”. È di poche parole don, parroco di San Marco in Villa. Ieri l’altro qualcuno ha tentato di darsua. Tre inneschi, un po’ di diavolina nel pavimento sono gli indizi. Panche bruciate e tetto compromesso gli effetti della follia del martedì sera. Una ragazzata? “Atto vandalico“, lo chiama il parroco. Lapoco lontano dfrazione di Camucia è recintata. L’immobile non è stato posto sotto sequestro, ma non è agibile. A dirla tutta lo era da mesi: da novembre scorso era arrivato lo stop delle cerimonie religiose a San Marco ma la comunità una volta al mese si ritrovava in villa per la messa, all’aperto.