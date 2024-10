Comprare o affittare casa la classifica delle città più e meno convenienti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 3 ottobre 2024)in Italia non è semplice, soprattutto a causa dei prezzi sempre più in salita negli ultimi anni. Da Nord a Sud, infatti, il trend di crescita dei costi è una costante, anche se non mancano le eccezioni. Lo studio sulle case Sempre più italiani lamentano l’impossibilità di acquistare, con conseguente decisione di accontentarsi dell’affitto prima del grande passo.un appartamento, quello che poi in futuro può diventare la base sicura per la famiglia, è infatti uno degli obiettivi principali dei più giovani una volta avviati al lavoro, ma il mercato non gli è favorevole. Negli ultimi anni, per via di molti fattori come la crisi (pre e post pandemica) o l’inflazione, acquistareè diventata un’impresa non di poco conto e gli sforzi per riuscirci sono tanti.