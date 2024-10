Carucci un libro per le persone inquiete

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 3 ottobre 2024) “Il tour con gli Ex-Otago è andato molto bene devo dire, siamo felici e addirittura in molti posti abbiamo fatto più gente rispetto agli anni passati, insomma c’è una bellissima energia sulla parte live e quindi non siamo fermi e stiamo scrivendo il disco nuovo”. Mauriziodegli Ex-Otago il 4 ottobre esce con il‘Non esiste un posto al mondo’ edito HarperCollins. “È il racconto di un viaggio che ho fatto con la mia compagna, a piedi dall’Appennino ligure fino a Milano. Ci abbiamo messo una settimana. Un’esperienza bella e romantica? Beh, poco quando vedi tangenziali e provinciali di Voghera e Pavia. È un viaggio che indaga sulle inquietudini delleche ho cercato di esplorare ponendomi tutte le domande allo scopo di avere una risposta. ‘Non esiste un posto al mondo’ è unadatto alleche capiscono che ciò che vedono non è tutto”.