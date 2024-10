Bisonte Firenze la presentazione Obiettivo la migliore posizione possibile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 settembre 2024 – Domenica prossima per Il, contro Vallefoglia, scatterà il suo undicesimo campionato in A1. Un traguardo importante e prestigioso per una società che il 22 febbraio 2025 festeggerà il suo primo mezzo secolo di vita; nata, allora, come Volleyball Arci San Casciano e diventata Ilnel 2003 con l’ingresso del patron Wanny Di Filippo e di Elio Sità alla presidenza, e il suo trasferimento a. Del roster dello scorso anno, che chiuse il campionato al decimo posto in classifica al termine della regular season e fu eliminato nei quarti di Coppa Italia, sono rimaste cinque giocatrici: la centrale Nausica Acciarri, i due liberi Manuela Ribechi e Giulia Leonardi, e le due palleggiatrici Beatrice Agrifoglio e Ilaria Battistoni, quest’ultima prossima al rientro dopo il grave infortunio subito nell’aprile dello scorso anno.