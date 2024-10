B7 ' uguaglianza genere per un' economia più resiliente e equa'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Nei Paesi del G7 solo il 42,3% degli uomini e il 47,5% delle donne ottengono qualifiche terziarie. Anche i tassi di Neet riflettono le difficoltà attuali nella transizione dalla scuola al lavoro, fenomeno che interessa l'11,1% degli uomini e il 13,2% delle donne. Sono alcuni dei punti evidenziati con l'approfondimento 'B7 Flash', di Confindustria e Deloitte elaborato in occasione della 'G7 - Industry Stakeholders Conference: Bridging Gaps and Building Futures' organizzata - nell'ambito del B7 Italy 2024 presieduto da Confindustria sotto la guida di Emma Marcegaglia - in occasione della ministeriale G7 di Matera dal 4 al 6 ottobre.