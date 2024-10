Appendice operata e non rimossa al Bufalini di Cesena | a che punto è l’inchiesta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 – C’è un’evoluzione nella vicenda della donna di 45 anni residente a Bertinoro che a gennaio 2023 si era sottoposta alad un intervento dictomia in laparascopia a causa di un’appendicite acuta e aveva scoperto, dopo due mesi di dolori lancinanti, che quell’che doveva essereera ancora lì. A distanza di dieci mesi dalla denuncia querela inoltrata dalla donna alla Procura di Forlì è stata disposta una perizia medico legale per chiarire quello che è successo ed eventuali responsabilità da parte dei medici che hanno eseguito l’operazione. La paziente, infatti, in seguito all’intervento aveva accusato importanti problemi fisici che non solo evidenziavano che l’ctomia non aveva risolto il suo problema ma che i dolori si erano intensificati.