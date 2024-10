Acciaio Taranto non è più fra 20 aree maggiori esportatrici 

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoCalano in valore le esportazioni italiane di prodotti in, ma, dato più significativo, una delle capitali della siderurgia,, con oltre 60 anni di storia e gli impianti più grandi d’Europa, esce dalla graduatoria delle prime 20esportatrici di. Nelle precedenti rilevazioni,era al 20esimo posto, adesso e’ fuori dalle top 20. E’ emerso dall’analisi dell’Ufficio Studi siderweb dell’export dei principali poli siderurgici nazionali nel primo semestre dell’anno basata su dati Istat. La discesa vertiginosa diha una una sola spiegazione: la crisi dell’ex Ilva, ora Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, azienda che da mesi marcia con un un solo altoforno su tre e che dovrebbe chiudere il 2024 con una produzione compresa tra 1,9 e 2,2 mln di tonnellate di