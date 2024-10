Ultimo saluto a Fiorenzo In migliaia ai funerali | La morte non sia vana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Oltre mille persone per ricordareElia Palmieri. Ieri pomeriggio la chiesa di San Bartolomeo in Tuto di Scandicci era gremita. Due comunità, quella di Scandicci e quella di Lastra a Signa si sono unite per dare l’al diciannovenne che ha perso la vita sabato scorso in un terribile incidente stradale in via del Parlamento Europeo. Lunedì sera a Lastra a Signa ugualmente in tantissimi avevano partecipato alla veglia funebre nella cappella della Misericordia del comune lastrigiano. Commoventi le parole della mamma Leonarda, che alla fine della cerimonia ha voluto raccontare di più su suo figlio. "Quando succedono fatti di questo genere – ha detto – non sono tragedie, ma segnali che il Signore ci mette alla prova.