Ultime Notizie Roma del 02-10-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)dailynews radiogiornale appena ritornati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio le forze di difesa israeliane Hanno lanciato nella notte un’operazione terrestre in Libano affidandola alla 98a divisione una formazione ditte di unità di paracadutisti e Command sono riferiti vertici della IDF secondo quanto riportato dal quotidiano Times of Israel precisando che Le brigate di paracadutisti e commando della settima Brigata corazzata dopo essersi preparate per azione nellesettimane nel contempo gli attacchi aerei nel quartiere dai miei di Beirut durante la notte hanno preso di mira diversi siti di albola tra cui stabilimenti di produzione di armi e altre infrastrutture militari affermano Le Pen una dichiarazione le sirene di allarme sono scattate intanto nel centro di Israele ha seguito punto dei razzi che sono stati lanciati vediamo da vicino Cosa ...