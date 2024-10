Timothée Chalamet e il suo nuovo stile da nerd del ping-pong ci piacciono davvero molto

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Basta strizzare un po' gli occhi per riuscire a vederein piedi sull'orizzonte del futuro della moda. Abbiamo ammirato tutti quegli abiti da principe della fantascienza di Haider Ackermann sulla scia della campagna di Dune. La settimana scorsa è stato il momento dei grandi stivali apocalittici. Nel suo ultimo film, però,si rifà agli anni '50 e, come da copione, ha un aspetto altrettanto altrettanto piacevole di qualsiasi incredibile sartoria neo-parigina. Durante le riprese di Marty Supreme a New York,ha indossato un abito che probabilmente avrebbe indossato con orgoglio anche tuo nonno. Ed è logico, visto che si tratta di un campione di tennis da tavolo dei bei tempi andati.