Tennis Sinner cede in finale a Pechino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) 14.35 Carlos Alcaraz si conferma un tabù per Janniknel 2024: tre incroci e tre successi per lo spagnolo che si aggiudica ladel China Open a6-7 (6) 6-4 7-6 (3) in 3h24'. Nel primo set l'altoatesino rimonta un break e poi capovolge un tiebreak cominciato male chiudendo 8-6.Nel secondo subisce il break subito dopo un gamefiume nel quale avrebbe potuto strappare lui il servizio. Terzo set con risalita dal baratro: 1-3 15-40. Si va al tiebreak e questa volta è lo spagnolo a rimontare, da 0-3 a 7-3.