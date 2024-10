Se lasci i Timberwolves vinci il titolo NBA | i precedenti che sorridono a Karl-Anthony Towns dopo la trade non voluta con i Knicks

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Non aveva nessuna intenzione di essere scambiato, ma ora potrebbe addirittura vincere unNba. Non lo dicono i dati, ma una singolare coincidenza che negli ultimi anni ha premiato i giocatori più forti dei Minnesota. Ie la casualità del destino potrebbero aiutareper autoconvincersi che la nuova avventura con i New Yorkpotrebbe portargli enormi soddisfazioni. La storia insegna: Kevin Garnett saluta Minneapolis e vince con i “big three” a Boston, Kevin Love si trasferisce in Ohio e scrive la storia con Cleveland, Andrew Wiggins è un fattore fondamentale nell’ultimodei Golden State Warriors. Ovviamente, c’è molto più di tre semplici storie che si intrecciano con lo stesso (glorioso) finale.