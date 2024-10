Roma Repubblica | Guardia di Finanza contesta bilanci rischio multa fino a 34 milioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Guai con il fisco per la. Ladiha effettuato alcuni controlli suidel club giallorosso dal 2016 al 2021 e ha presentato un verbale per “dichiarazione infedele”, con una serie dizioni che non sono però state accolte dal club guidato ora dai Friedkin, che non intendono pagare e stanno procedendo per vie legali. Lo ha riferito Laoggi in edicola, spiegando come adesso la palla passerà all’Agenzia delle Entrate che effettuerà ulteriori verifiche. Larischia unada 17 a 34di euro, qualora venisse certificato il mancato pagamento dell’Ires per 19di euro, così come sarebbe emerso dalle verifiche delle Fiamme Gialle.