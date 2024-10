Ministro Energia italiano al G20 per parlare del sostegno alla transizione energetica (Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto parteciperà venerdì 4 ottobre alla Ministeriale G20 transizione energetica che si terrà a Foz do Igauçu, in Brasile e dove si discuterà, tra l’altro, di finanziamento delle transizioni energetiche per economie in via di sviluppo e Paesi più vulnerabili e del ruolo dei biocarburanti sostenibili a livello globale. “Si tratta – ha dichiarato il Ministro commentando il programma dei lavori – di temi che vanno nel senso proposto dall’Italia quale Presidenza G7 che a Torino ha posto tra i focus Africa e biocarburanti, per una transizione giusta e sostenibile che tenga anche conto delle esigenze della sicurezza energetica. Anche per questo l’Italia è determinata a fare la sua parte e la Presidenza brasiliana può contare sul nostro contributo“. I lavori della Ministeriale G20 si svolgeranno la mattina del 4 ottobre. (Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ildell’Ambiente e della sicurezzaGilberto Pichetto parteciperà venerdì 4 ottobreMinisteriale G20che si terrà a Foz do Igauçu, in Brasile e dove si discuterà, tra l’altro, di finanziamento delle transizioni energetiche per economie in via di sviluppo e Paesi più vulnerabili e del ruolo dei biocarburanti sostenibili a livello globale. “Si tratta – ha dichiarato ilcommentando il programma dei lavori – di temi che vanno nel senso proposto dall’Italia quale Presidenza G7 che a Torino ha posto tra i focus Africa e biocarburanti, per unagiusta e sostenibile che tenga anche conto delle esigenze della sicurezza. Anche per questo l’Italia è determinata a fare la sua parte e la Presidenza brasiliana può contare sul nostro contributo“. I lavori della Ministeriale G20 si svolgeranno la mattina del 4 ottobre. (Strumentipolitici)

