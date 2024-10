Masters 1000 Shanghai 2024 | Nardi out al primo turno Muller vince in rimonta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Si ferma alil percorso di Lucadi. L’azzurro, infatti, ha perso per 2-1 incontro il tedesco Alexandreper 4-6 6-1 6-1. Inizia benissimo la partita per l’azzurro, che si porta subito sul 4-0 grazie a due break in apertura, coprendosi così le spalle per un contro break arrivato nell’ottavo game. La partita, però, cambia dal secondo set:è impenetrabile al servizio e soprattutto molto aggressivo in risposta, conche invece vede crollare le proprie percentuali in attacco anche a causa dei ben 32 errori non forzati nel secondo e nel terzo set, spianando la strada alla vittoria dell’avversario. IL TABELLONEout alinSportFace.