L’ultimo ultras il film del 2009 realizzato con i soldi dei biglietti ‘regalati’ dal Milan alla Curva Sud

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) In vista della «confessione di uno degli esponenti delladell’Inter», che andrà in onda sabato 5 ottobre a Mi manda Raitre, il giornalista Federico Ruffo ha condiviso su X un suo vecchio servizioper Report, dedicatotifoseria organizzata rossonera e in particolare al, finanziato grazie ai proventi deiestorti al. ILFINANZIATO DAGLIDELCON IDEI“REGALATI” DDIRIGENZA. ATTORI PROTAGONISTI: I CAPI. ECCO LE IMMAGINI! Nel 2008, quando Luca Lucci (arrestato nei giorni scorsi) è il delfino del leader indiscusso Giancarlo Lombardi (detto Sandokan, pic.twitter.