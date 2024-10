Le creazioni delicate di Nicolas Ghesquière sfilano su un passerella realizzata con i solidi bauli della Maison

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La sfilata di Louis Vuitton chiude la Paris Fashion Week Primavera-Estate 2025, e con essa il mesemoda., al timone creativoda 10 anni (ha cominciato nel marzo 2014), chiama i rinforzi per celebrare l’importante traguardo: in primis, uno stuolo dida viaggio griffati, simbolo di un’era. Accostati l’un l’altro come mattoncini, formano l’originalesu cui le modelle incedono. Un simbolo dell’heritagecasa di moda, dalla funzione più che chiara: tenere al sicuro gli oggetti di valore.