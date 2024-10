L’Atalanta Primavera polverizza anche lo Shakhtar | Camara e Fiogbe confezionano lo 0-3

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Due su due.brilla in Youth League e, dopo la vittoria per 4-1 all’esordio contro l’Arsenal a Caravaggio, arrivail secondo successo in altrettante partite: 0-3 sul campo delloDonetsk, o meglio, al Parkstadion, storico impianto di Gelsenkirchen, fuori dalla Veltins-Arena, dove gli ucraini giocano le loro gare casalinghe europee. Protagonista assoluto del match Candas, autore di una doppietta e un assist: il classe 2005 nato in Benin ha messo lo zampino in tutti i tre gol nerazzurri, a partire dallo 0-1 segnato dopo una decina di minuti dal guineano Henry(2006), pronto al tap-in dopo una discesa del compagno di reparto sul lato sinistro del campo, propiziata da Riccio.il capitano è tra i migliori in campo, una costante per il numero 8, pericolososu punizione oltre che con le sue verticalizzazioni e inserimenti.