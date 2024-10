La sorpresa di Zirkzee al Bologna | abbracci con gli ex compagni rossoblù

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Liverpool, 2 ottobre 2024 - Una, bella, ma forse nemmeno troppo inaspettata. Perché Manchester e Liverpool distano quaranta minuti scarsi di auto. Una distanza che non avrebbe potuto tenere lontano Joshuadai suoi ex. Ieri nel tardo pomeriggio, appunto, il centravanti olandese, passato in estate allo United per 42 milioni, si è palesato nell'hotel del centro di Liverpool che ospita il. epa11632430 Joshuaof Manchester United during warm-up before the English Premier League soccer match between Manchester United vs Tottenham Hotspur, in Manchester, Britain, 29 September 2024. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.