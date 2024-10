Joker | Folie à Deux la recensione | cronaca di un disastro annunciato

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Grazie agli amici di Warner Bros Italia, abbiamo avuto modo di vedere, sequel di(2019). Il film è diretto e co-prodotto da Todd Phillips, con protagonisti Joaquin Phoenix e Lady Gaga. La pellicola doveva capitalizzare sul successo forse inaspettato del primo capitolo, che nonostante il basso budget, fu un campione di incassi e di critica.Tuttavia, si è scelto di virare su un genere diverso, proponendo un musical/thriller. Inutile dire che non ci ha affatto convinto. Il perché proveremo a raccontarvelo in questa. Una breve sinossi In “”, Arthur Fleck è recluso nel manicomio di Arkham in attesa di essere processato per i crimini commessi come. Mentre lotta con la sua doppia identità, Arthur non solo scopre il vero amore, ma trova anche la musica che ha sempre avuto dentro di sé.