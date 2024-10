Iran | Israelenostra operazione conclusa

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) 0.45 "L'interrompe la suama se Israele intraprende nuove azioni, la nostra risposta sarà più potente e ridurremo Tel Aviv in cenere". Così il ministro degli Esteriiano Abbas Araghchi. "Ora, i sostenitori di Israele hanno la responsabilità di fermare il regime, invece di perpetrare stupide interferenze", ha aggiunto. "Siamo stati capaci di distruggere Tel Aviv e Haifa durante i nostri attacchi ma se il regime israeliano commette un errore, potremmo cambiare idea e ridurre Tel Aviv in cenere in una notte".