Inferno Mud | torna la corsa a ostacoli più fangosa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Figline e Incisa Valdarno (Firenze), 2 ottobre 2024 –laadpiùe amata dagli appassionati del genere: l’Mud sbarca a Figline Valdarno e per la prima volta assegnerà il titolo italiano a squadre. Dopo l’apertura di stagione a maggio con la Beach edition di Cattolica,Mud arriva sabato 12 e domenica 13 ottobre al Hu Norcenni Girasole village con il patrocinio del Comune di Figline e Incisa Valdarno. Come da tradizione, il programma alternerà varie distanze per consentire la partecipazione di tutti, con bolge dedicate sia ad atleti competitivi sia ad amatori. Lungo i tracciati, gli atleti troveranno ad attenderli Lucifero, Giuda Iscariota, Caronte e Conte Ugolino,che prendono il nome dai personaggi dell’dantesco.