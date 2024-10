Il sorriso di coach Priftis | Un successo di squadra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dopo la vittoria europea è decisamente più sereno, il volto diDimitris: "È stata una buona vittoria all’esordio europeo contro un team competitivo, mi aspettavo una partita dura e così è stato. È stato undi, ma dobbiamo crescere soprattutto in attacco, voglio vedere progressi e fare le cose in modo più veloce. I ragazzi che erano con noi già lo scorso anno hanno giocato un ruolo chiave, hanno dato la scossa e mostrato il livello di energia necessario per vincere. Nel finale, invece, per vincere serve talento e abbiamo i giocatori che hanno fatto le giocate giuste: la chiave sarà dover saper bilanciare questi due aspetti. Proviamo a migliorare ogni giorno, dopo il ko con Trento abbiamo analizzato i video, fatto buoni allenamenti, questo deve essere il processo di miglioramento.