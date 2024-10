Il miracolo del Superbonus | ecco come ha salvato il settore dell’edilizia

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Iledilizio è ripartito grazie al. Una rivoluzione certificata dal Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri, in un report che evidenziala spesa per investimenti in costruzioni nel 2023 abbia raggiunto livelli nettamente superiori al periodo pre-pandemico. In particolare, ilha vissuto una ripresa dopo un ciclo depressivo ritenuto estremamente lungo, grazie al “boost” dele dei bonus edilizi. Così è stato raggiunto il “livello più alto degli ultimi dieci anni” per il sistema edile. Lo scorso anno, infatti, la spesa per investimenti in costruzioni ha raggiunto i 222 miliardi di euro, contro i 143 del 2019. La spesa per ilnel periodo tra l’agosto del 2020 e l’agosto del 2024 ha raggiunto i 119,5 miliardi di euro, con spese ammesse a detrazioni per 117 miliardi e interventi realizzati su quasi 500mila edifici.