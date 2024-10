I liberali a Bergamo La presentazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Domani (ore 17,30) in Sala Sestini (via Petrarca 10,del nuovo volume della Fondazione Legler per la storia economico-sociale di: “I, azione e cultura di una minoranza laica dal 1922 al 1994“, 500 pagine con interessanti illustrazioni, scritto dallo storico Ivano Sonzogni. Descrive dettagliatamente la parabola del Pli, con due soli parlamentari orobici nel dopoguerra, Francantonio Biaggi e Beppe Facchetti. Ne parleranno Carlo Mazzoleni presidente della Fondazione, il sindaco Elena Carnevali, il presidente della Provincia Pasquale Gandoli, Ivano Sonzogni e Ferruccio De Bortoli.