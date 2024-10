Grande Fratello scoppia il caos | Ti metto le mani addosso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nel corso dell’ultima puntata del, èta una furibonda lite tra alcuni concorrenti che ha lasciato il pubblico senza parole. La discussione ha raggiunto il culmine quando Eleonora Cecere, ex ragazza di Non è la Rai, ha rivolto un minaccioso «Ti ammazzo» nei confronti di Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa. Questo episodio ha acceso un dibattito tra i telespettatori, preoccupati per il livello di tensione crescente all’interno della casa.Leggi anche:, morto l’autore Nicola Fuiano: il ricordo di Signorini in diretta Un litigio destinato a lasciare il segno Tutto è cominciato per via di attriti preesistenti tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi, che non sembrano mai essersi sopportate. Le incomprensioni tra le due hanno trascinato nel conflitto anche Eleonora Cecere, il cui intervento ha fatto degenerare la situazione.