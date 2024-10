Galleria La Fonderia la memoria dell' acqua nelle creazioni di Roberto Ghezzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Firenze, 2 ottobre 2024 - Dipingere il divenire. Nasce dall'interesse scientifico e dalla sperimentazione sul campo a contatto con i paesaggi naturali l'arte di, cortonese doc, impegnato dagli anni Novanta a dare forma e contenuto alla realtà organica attraverso la sua rappresentazione pittorica.inedite che partono da viaggi in luoghi puri e incontaminati per risalire all'originea materia, interagendo con essa per carpirne storia e movimento. Un flusso die terra che si depositano nel tempo su tessuti in materiali ecosostenibili: si chiamano "Naturografie" e saranno esposte allaLada sabato 5 fino al 23 novembre.