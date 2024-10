Francesco Gheghi | 10 cose che forse non sai sull’attore

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 2 ottobre 2024): 10chenon saiGrazie ad alcuni progetti cinematografici di alto profilo,è stato capace di conquistare una sempre crescente popolarità e affermarsi come uno degli attori più dotati della sua generazione. Ci è riuscito con la sua delicatezza, con la fragilità ma anche l’ironia e la forza che sa far confluire nei suoi personaggi. Non sorprende dunque che sia oggi uno dei più richiesti del momento, distinguendosi per progetti diversi e dove riesce sempre a dare prova del suo talento. I film e le serie TV a cui ha partecipato1. Ha recitato in noti film.ha esordito sul grande schermo all’età di 14 anni col film di Daniele Luchetti Io sono Tempesta (2018), nel ruolo del figlio di Elio Germano.