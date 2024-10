Fiumicino vandali in azione | colpita l’ASD Villa Guglielmi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024- “Nella notte appena trascorsa,Atleticaè stata nuovamenteda un episodio di furto esmo presso la palestra Happy Sport, vicina al campo sportivo Cetorelli. Sono state rubate attrezzature per la pesistica giovanile, tra cui pesi e tappetini, e la segreteria è stata devastata, con computer e altro materiale sottratto. Inoltre, ihanno versato candeggina sul pavimento e danneggiato ulteriori attrezzature, compresi gli strumenti fonici”: così i capogruppo de Lista civica Ezio, il Partito Democratico e Sinistra Italiana. “Questo episodio, il secondo nel giro di poche settimane- continuano- rappresenta un duro colpo per una realtà sportiva fondamentale per il territorio, che offre un servizio prezioso a giovani e famiglie.