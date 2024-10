Corso per volontari domani nella sede della Croce Rossa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)alle 21, ladi Tolentino in viale Terme Santa Lucia, ospita ilper aspiranti. "Confidiamo in una grande affluenza – spiega il direttivo – di persone che vogliano intraprendere il perdao, per dedicare tempo al prossimofamiglia. L’invito è aperto a tutti, dai 14 anni in su; ovviamente all’inizio i minorenni non possono intraprendere l’attività specifica sanitaria, ma possono svolgere comunque attività sociali fino al compimento del 18esimo anno di età . Una volta maggiorenni possono essere operativi e salire anche in ambulanza. Siamo fiduciosi di avere persone che credono in questi valori; si tratta di un impegno che richiede responsabilità e umiltà ".