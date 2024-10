Che bella l’Inter di Coppa Lo show di Calha e Lautaro spegne la Stella Rossa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Per fortuna c’è il campo. Di questo si torna a parlare, nonché di vittorie, la seconda consecutiva pertra campionato e. È un bel 4-0, il primo successo stagionale in Champions League superando di slancio unache resta a contatto un’ora, ma cede di schianto quando all’apparecchiato vantaggio firmato danoglu e Arnautovic, Inzaghi decide di aggiungeredalla panchina, beandosi del ritrovato ardore dell’argentino. Anche nei giorni in cui la Curva Nord (senza alcuno striscione al Meazza) si ritrova decimata per i noti fatti di cronaca, tamburi e mani battono a ritmo ed è altrettanto battente la pioggia che accoglie le squadre.