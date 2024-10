Bustine silica gel quando scoprirai come le utilizzo non le butterai più | sono utilissime

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Almeno tutti una volta nella vita ci siamo chiesti quale sia la reale funzione dellegel, nel dubbio però (forse perché alla fine non ci interessava nemmeno più di tanto saperlo, va detto) le abbiamo sempre buttate, convinti che una volta indossato il paio di scarpe appena acquistato non avessero più la loro rilevanza. Per chi non lo sapesse però, facciamo un piccolo refresh: ledigel altro nonche piccoli sacchetti contenenti per l’appunto gel di silice, da cui prendono il nome. Le troviamo sempre a “corredo”compriamo prodotti elettronici, scarpe o ancora medicinali proprio perché si tratta di una sostanza disidratante capace di assorbire l’umidità dall’aria, aspetto questo fondamentale per preservare al meglio i prodotti in questione.