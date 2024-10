Bebè in arrivo | la Royal Family si allarga

Leggi tutta la notizia su tvzap

La notizia è ufficiale: la famiglia reale inglese si sta perre. L'annuncio è arrivato via social attraverso i profili ufficiali della famiglia reale inglese. E il post ha subito fatto il giro del web. La Principessa Beatrice di York, 36 anni, e suo marito, Edoardo Mapelli Mozzi, 40 anni, sono in attesa del loro secondo figlio. (Continua dopo le foto) Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi aspettano il secondo figlio L'annuncio dell'del secondodella coppia è arrivato sul profilo social ufficiale di Buckingham Palace.