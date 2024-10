Bce a agosto tasso medio area euro nuovi mutui stabile a 372%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ott. (askanews) – Tassi di interesse sostanzialmente stabili adin media suiconcessi alle famiglie per l’acquisto di abitazioni: la Bce ha rilevato un 3,72%, con un marginale decremento, pari a 3 punti base (0,03 punti percentuali) rispetto al mese precedente. Anche sui prestiti al consumo si è registrata una dinamica sostanzialmente, con tassi al 7,76%. Passando ai prestiti alle imprese, l’ultima rilevazione dell’indicatore composito della Bce segnala un 5,01% ad, 6 punti base in meno rispetto al mese precedente. Infine i tassi sui depositi vincolati a termine si sono limati di 4 punti base al 2,96%, mentre quelli sui depositi a vista sono rimasti invariati allo 0,38%. La Bce ha già operato due tagli dei tassi di interesse di riferimento per l’, in entrambi i casi da 25 punti base, a giugno e settembre.