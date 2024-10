Bambina di 2 mesi muore soffocata | la probabile causa è un rigurgito

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Un drammatico incidente domestico si è verificato a Lioni, in provincia di Avellino, dove unadi soli dueè morta. Secondo quanto si apprende, ladel decesso potrebbe essere stata molto probabilmente un.Leggi anche: Allarme bambini, giocattoli tossici dalla Cina. Il maxi sequestro Cosa è successo in quella casa Al momento della tragedia in casa si trovavano la giovane madre della piccola, agli arresti domiciliari per droga, e anche il suo compagno. È stata proprio la coppia a chiamare i soccorsi. Ma quando in casa sono arrivati i sanitari del 118 per lanon c’era ormai più nulla da fare. Sul posto è giunto anche il medico legale. Intanto i carabinieri hanno aperto un fascicolo di indagine inviato in Procura ad Avellino. Il magistrato nelle prossime ore disporrà l’autopsia per accertare le cause della morte della piccola.