Astratto di BOIS 1920 analisi e recensione della fragranza | un viaggio olfattivo

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)– Lanciata nel 2023, è una delle referenze appartenenti alla categoria “Limited Art” del brand fiorentinodi“Bottega Italiana Spigo”, ecco per esteso il nome del marchio di profumi artigianali di Firenze che esprime la passionefamiglia Galardi per l’arte profumiera che si tramanda oramai da decenni.esprime il concetto di creatività, progettazione e conoscenza forgiando fragranze uniche ed indimenticabili. Passione che anima e coinvolge ed arricchisce con accuratezza la linea, oggi di oltre 30 fragranze. La ricerca delle materie prime inoltre fonde tradizione e innovazione insieme, per un’armonia di composizioni olfattive uniche ed accattivanti.