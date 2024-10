Arteta ha superato Guardiola l’Arsenal non controlla | domina e soffoca gli avversari Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il più classico allievo che supera il maestro. Secondo ilha. Il suo Arsenal è diventato asfissiante. “Il controllo è la qualità che più spesso viene loro attribuita, eppure sembra inadeguata per descrivere ilmento assoluto che applicano. E stavolta l’hanno applicato al Psg, “con un pressing così implacabile da lasciare senza fiato perfino i giocatori di Luis Enrique”, scrive il giornale inglese. “Quando si studiain quest’ottica, ci si chiede se non stiano iniziando a mettere in ombra persino il Manchester City in termini di versatilità. Mentre il genio tattico di Pepdipende dal monopolio del possesso palla da parte della sua squadra, il suo protettosta progettando un percorso alternativo verso la grandezza. Pressare alto? Piazzarsi in profondità?è perfettamente felice di fare entrambe le cose.