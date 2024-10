Al Brest sono bastate due partite in Champions League per sistemare i conti di una stagione

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) A parlar di miracolo, in Bretagna non ci stanno proprio. Vada allora per la massima di Piero Chiambretti: “Comunque vada, sarà un successo”. Perché il, a inizio ottobre, ha già messo a posto iper laa venire. Senza scomodare i sogni. Al debutto assoluto in, il piccolo club francese è in testa al nuovo format: due acuti su due, compreso l’exploit (0-4) sul campo del Salisburgo – ben più avvezzo al grande calcio europeo – nella serata di martedì. E allora un dato su tutti: il monte ingaggi dei giocatori biancorossi (fonte Capology) si aggira sui 23,5 milioni di euro. Mentre gli introiti provenienti dal massimo torneo Uefa, tra partecipazione e bonus vittoria,già 23. Da qui in avanti sarà tutto un di più, all’insegna di un’annata storica.