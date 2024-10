Vernacolo e danza Due spettacoli di grande successo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Commedie in, un connubio garanzia di. Quello che hanno raggiunto nel fine settimana a Vallefoglia due: il primo, la rappresentazione teatrale della compagnia “Il Faro” di Franca Mercantini, che ha portato in scena “Chi En Capisc È Matt”. Domenica, la festa (foto) è continuata con la presentazione della scuola di ballo “Centro Danze Vallefoglia” in via Macerata, a Montecchio. Qui, tantissimi ballerini hanno animato la pista con vari generi, dal liscio al ballo sportivo. Il sindaco Ucchielli ha ringraziato Franca Mercantini e la sua compagnia, così come il Maestro di Ballo Fiorenzo Filippini e i ballerini.