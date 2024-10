Trieste Science+Fiction Festival i videogame saranno protagonisti dell’evento

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 1 ottobre 2024) In arrivo la settima edizionededicato al videogioco come risorsa per raccontare il territorio e il patrimonio culturale. Appuntamento venerdì 1 e sabato 2 novembre in occasione del, storica manifestazione dedicata alla fantascienza. Il, il più importante evento italiano dedicato alla fantascienza (29 ottobre – 3 novembre), darà anche quest’anno ampio spazio ai videogiochi, con gli IVIPRO DAYS 2024: due giornate interamente dedicate al settore deie ai suoi rapporti col territorio e il patrimonio culturale, in programma avenerdì 1 e sabato 2 novembre. Numerosi i temidell’edizione 2024. Dagli omaggi a due grandidel mondo della letteratura e della scienza, alle diverse forme del turismo attraverso i media.